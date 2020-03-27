В Украине ожидают рекордные урожаи гречки и гороха

В 2020 году украинские аграрии могут собрать рекордный урожай гречки и гороха.

В частности, производство гороха превысит показатель 2019 года на 20% и составит 687,4 тыс. тонн, а гречки возрастет на 13,3% – до 96,4 тыс. тонн. Об этого говориться в прогнозе Института аграрной экономики, который опубликован на его сайте.

Урожай в Украине

Также ожидается больший урожай ржи – до 355,4 тыс. тонн (+6,7%), и ярой пшеницы – до 696,8 тыс. тонн (+5,3 %).

В институте объяснили, что рост урожайности будет у тех культур, которые в 2019 году восстановили свою прибыльность. Дело в том, что в 2018 году выращивать горох было убыточно (рентабельность -5,4%), тогда как в 2019 году он дал хорошую прибыль (+12,2%). Следовательно, в 2020 году фермеры уделят гороху больше внимания.

Та же ситуация с гречкой. В 2018 году она приносила убытки (-17,2%), а в 2019 году принесла прибыль (+6,5%). Рекордсмен в этом отношении – рожь. В 2019 году ее рентабельность достигла рекордных +43,2%, а в 2018 году она не приносила выгоды (-2,2%).

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за аномально теплой и бесснежной зимы Украину ждут серьезные проблемы с урожаем. Фермеры жалуются, что уже гибнут озимые пшеницы и ячменя. По самым оптимистичным прогнозам мы можем недосчитаться трети урожая. С голоду не умрем, но на цены ситуация повлияет.

Усиление ограничительных мер из-за карантина, которые сделают невозможной работу предприятий с непрерывным производством, нецелесообразно. Меры должны быть адекватны угрозе, иначе экономика страны несет колоссальные потери.

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