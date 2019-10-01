"В Украине этого не делали никогда": эксперт рассказал, как уменьшить количество ДТП

Внедрение аудита безопасности на украинских дорогах должно радикально снизить количество ДТП, а вместе с ними – число погибших и раненых.

Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Исаенко, передает ЦТС. Он отметил, что, что несмотря на то, что строительные нормы регулируют все аспекты строительства дорог, Украина занимает одно из последних мест в Европе по их безопасности. Один из способов решения проблемы –введение независимого аудита безопасности дорог.

По его словам, в Украине государство устанавливает требования к дорогам, а строители должны четко их выполнять без возможности принятия альтернативных решений, более выгодных экономически и технически. При этом в развитых странах (Великобритании, Австралии) проверка дорог на безопасность осуществляется на всех этапах – от проекта до сдачи в эксплуатацию. И там строители намного более свободны в выборе "инструментария", от которого зависит безопасность.

"По данным Всемирного банка, ежегодные убытки Украины от ДТП составляют $4,5 млрд. Для сравнения, это больше 3,5% нашего ВВП. В авариях каждый год погибает более 2500 человек. Еще 10 000 получают травмы различной степени тяжести. Одной из причин такой ситуации является отсутствие механизма, который бы стимулировал заказчиков и проектировщиков проверять свои проект на безопасность", – говорит Исаенко.

Нардеп напоминает, что, в соответствии с принятым Верховной Радой в первом чтении проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог (№1061), в Украине предлагается ввести систему безопасности аудита при дорожном строительстве.

biz.nv.ua

Проект закона предусматривает обязательный аудит для международных дорог и автомобильных дорог государственного значения, и добровольный аудит для дорог, находящихся на балансе областных государственных администраций и местных органов власти.

"Расходы на аудит безопасности дорог составляют от 5 до 10% стоимости проектирования дороги. Более того, экономическая эффективность безопасности аудита проявляется еще и в отсутствии необходимости проведения дополнительных работ уже после принятия дороги в эксплуатацию", – говорит Исаенко.

Для эффективного функционирования системы, аудитором должен быть сертифицирован инженер-консультант, который имеет достаточно знаний и опыта для оценки инженерных и технологических решений, а также других факторов, влияющих на уровень безопасности будущей дороги.

"Опыт технически развитых стран показал эффективность международно признанной системы сертификации персонала органами по оценке соответствия, аккредитованными в соответствии со стандартом ISO / IEC 17024: 2012. Надеемся, что именно такая система будет внедрена и в Украине. Ведь все предпосылки для этого есть: соответствующая процедура законодательно урегулирована Законом Украины "Об аккредитации органов по оценке соответствия", создан и действует Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ)", – говорит депутат.

По его словам, аудит безопасности дорог может серьезно снизить количество летальных случаев и травм при ДТП и сохранить тысячи жизней и миллиарды долларов, которые Украина ежегодно теряет из-за последствий дорожных аварий.

Безопасность на дорогах

Как сообщал OBOZREVATEL, затраты на ремонт и строительство дорог в Украине в 2020 году увеличатся на 19,3 млрд гривен.

Законопроект об увеличении штрафов для перегруженных фур, которые таким образом повреждают украинские дороги, вступил в силу в среду, 25 сентября.

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