В Украине электронные сигареты могут приравнять к обычным: у Кабмина появился план

Кабинет министров Украины 24 декабря одобрил проект закона, который направленный на охрану здоровья населения от вредного воздействия курения.

Как отмечается на сайте правительства, проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского парламента разработан в рамках реализации Рамочной Конвенции по борьбе против табака и во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Документ должен значительно усилить борьбу с курением, заполнить пробелы в украинском законодательстве, установит требования к обороту электронных сигарет и новейших табачных изделий в Украине. В частности, он предусматривает ряд серьезных нововведений.

Вкусовые добавки в сигаретах

Минздрав предлагает запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты "вкусными" и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению. К запрещенным веществам входят:

добавки, имеющие свойства делать дым цветным;

вкусо-ароматические добавки в любых компонентах, таких, как фильтры, бумага, упаковка, капсулы, или составляющие, которые имеют какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус, или интенсивность дыма;

кофеин, таурин и другие примеси, которые могут ассоциироваться с бодростью;

витамины, которые ошибочно могут спровоцировать мысли о пользе сигарет и вкусовые добавки в сигаретах будут запрещены.

Новые правила маркировки – "страшные картинки"

Проектом Закона вводятся новые маркировки для табачных изделий: графические предупреждения о вреде курения будут изменены на европейские и займут значительно большую часть упаковки сигарет – 65%. Более того, будет осуществляться постоянная ежегодная ротация медицинских графических предупреждений.

Кроме того, правила к предупреждению об опасности для здоровья вводятся для всех видов табачных изделий, электронных сигарет и заправочных контейнеров (30% от общей площади).

Также реклама табачных изделий больше не будет использовать возможные положительные ассоциации табака с бодростью, здоровьем, силой или молодостью. Под запретом окажется реклама или намеки на меньшую вредность, иной вкус или добавки, уменьшающие негативное влияние на окружающую среду.

Важным новшеством является и то, что проект закона также запрещает производство "крепких" сигарет. Это сигареты, в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина –1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг.

Обновленная терминология для лучшего контроля

Расширяется перечень табачных изделий, что позволяет контролировать их распространение, рекламу и упаковки. Среди перечня есть такие виды: жевательный, нюхательный, курительный табак для самокруток, трубок, для кальяна и для перорального применения.

Кроме табачных изделий, проект закона вводит определение травяного изделия для курения. Это изделие на основе растений, трав или фруктов, которое не содержит табака и которое можно потреблять через процесс сгорания.

Документ также предусматривает определение новых табачных изделий (например, так называемых табачных изделий для электрического нагрева) – новых девайсов, которые приобрели значительную популярность на украинском рынке. Это табачное изделие, которое не входит в такие определения, как: сигареты, табак для самокрутки, трубочный табак, табак для кальяна, сигары, сигариллы, жевательный табак, нюхательный табак и табак для перорального применения.

Курение в Украине "Я и закон"

Е-сигареты

Впервые в Украине предлагается урегулировать понятие "электронная сигарета". Ведь до сих пор эти изделия по доставке никотина остаются вне регулирования, а соответственно могут свободно продаваться даже детям. Недавно CDC сообщило о 33 случаях смерти в США, которые связывают с курением е-сигарет (вейпов).

В Украине их популярность также резко растет, особенно среди молодежи. Так, по данным исследования GYTS 2017, более 18% школьников в возрасте 13-15 лет потребляют е-сигареты.

В документе дается определение для е-сигарет в соответствии с правилами в ЕС: это изделие, которое можно использовать для потребления пара, который содержит никотин, через мундштук или любой компонент этого изделия, в том числе картридж, резервуар и устройство без картриджа или резервуара.

Следовательно, теперь появятся основания обязывать производителей и продавцов никотиносодержащих продуктов соблюдать правила маркировки, рекламы и распространения, которые утверждены для традиционных сигарет, а также ежегодно отчитываться органам государственной власти о составе таких изделий.

Высший уровень подотчетности корпораций

Так, ежегодно они будут подавать в Минздрав информацию о:

перечне всех ингредиентов и их количества, используемых в производстве табачных изделий, в порядке убывания массы каждого ингредиента, входящего в состав табачных изделий;

уровне выбросов смолы, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет;

других выбросах и их предельных уровнях. МОЗ Украины будет обязан обнародовать эту информацию для общественности.

Вейп oi5.ru

Примечательно, что на самом деле по закону электронные сигареты уже нельзя использовать, где угодно. Как пишет ТСН, запрещено курить обычные сигареты, электронные сигареты, кальян во всех заведениях питания, учебных, спортивных заведениях, зданиях госструктур, офисных помещениях, гостиницах, аэропортах, вокзалах и прочих местах. Разрешено только в специально отведенных местах.

Однако пока это все, что законодательно объединяет табачные и электронные сигареты. Ведь на вейпах нет ни страшных картинок на упаковках, ни отрицательной рекламы с примечанием, что это вредит здоровью.

К тому же, в законодательстве не существует запрета относительно продажи электронных сигарет детям. Тем временем немецкие ученые доказали, что электронные сигареты вызывают сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких и головного мозга. Поэтому врачи не советуют использовать такую псевдоздоровую альтернативу и призывают вообще отказаться от курения.

Если Верховная Рада примет одобренный Кабмином законопроект, то поблажек курильщикам уже не будет. Даже пользователей вейпов будут штрафовать как за обычную сигарету. Сейчас это от 50 до 170 гривен за первое нарушение и до 340 гривен – за повторное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

причиной смерти шестерых вейперов в США стала новая форма липоидной пневмонии.

А в штате Иллинойс (США) зафиксировали первую смерть от тяжелой болезни легких среди людей, которые использовали электронные устройства для курения или вейпы. Похожие заболевания обнаружили и у сотен других американцев: они пожаловались на кашель, одышку, усталость, рвоту и диарею.

Напомним, цены на сигареты в Украине с 1 января 2020 года вырастут почти на 20% – в среднем пачка теперь будет стоить около 45 гривен.

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