Законопроект "Слуг народа" №3613, призванный снизить общую задолженность по стране за услуги ЖКХ, в качестве наказания предусматривает запрет должникам на выезд за границу, управление транспортными средствами, пользование оружием, охоту.

Впрочем, государство рассматривает такие средства принуждения как крайние, а до до этого предлагает отдать долги частями. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий, говорится на сайте министерства.

Предполагается, что закон примут и он вступит в силу до 1 октября.

Как будет работать закон

Законопроект предусматривает, что долги обязательно должны быть реструктуризированы (проще говоря – разделены на части с обязательством выплатить всю сумму до поры до времени). Депутаты дают на это срок до 5 лет.

Здесь есть условие: общая сумма платежей (текущих и платежей по погашению реструктуризированной задолженности) не должна превышать 25% доходов для субсидиантив и 20% – для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

При этом люди, которые реструктуризировали долги, не теряют субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг для оплаты текущих платежей. То есть, можно будет одновременно иметь скидку и постепенно рассчитываться со старыми долгами.

Какие ограничения может наложить суд

В министерстве отметили, что законопроект вводит некоторые временные ограничения к должникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги.

"В частности, по решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользование оружием, охота", – говорится в пояснении.

Если люди откажутся реструктуризировать долги, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.10.2020 будет взиматься по решению суда. Мероприятия, которые могут быть применены к должнику, определяются Законом Украины "Об исполнительном производстве".

Развенчали мифы

По словам Хоцяновской, законопроект уже успел обрасти мифами.

Миф 1 – за долги будут забирать квартиру.

"Законом Украины "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 это 94460 гривен), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется", – сказала заместитель министра.

Миф 2 – обязательно будут забирать 50% заработной платы.

По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации

Миф 3 – в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения.

"Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией. Кроме того, законопроект предусматривает наличие комиссий на местном уровне, где будут разбираться с возможностями оплаты услуг погашением долгов", – сказала Хоцяновская.

Миф 4 – под реструктуризацию попадут надуманные долги.

"Это утверждение не соответствует действительности. В случае несогласия с суммой долга, потребитель будет обращаться к Комиссий на местном уровне, где будут разбираться с вопросом долга. Кроме того, если потребитель уверен в своей правоте, он может обратиться в суд в любое время", – объяснила Хоцяновская.

Она добавила, что не соответствует действительности информация, что запрет о выезде за границу, пользования транспортными средствами и оружием начнет действовать сразу с принятием Закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту. Сами же долги предлагают автоматически списывать с зарплаты или за счет имущества, в частности, автомобилей и жилья.