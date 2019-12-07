В Украине доллар пробил психологическую отметку: НБУ опубликовал курс валют

В Украине справочный курс доллара на период с 7 по 9 декабря установили на уровне 23,7 грн/$. Таким образом, американская валюта окончательно пробила психологическую отметку в 24 грн/$.

Об этом говорится в в данных, опубликованных на официальном сайте Нацбанка. При этом средняя стоимость в банковских учреждениях 7 декабря составила 23,6 (покупка)/23,86 (продажа) грн/$.

Что будет с курсом доллара

Еще 5 декабря курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,03 грн/$. Пропорционально снижается и курс евро.

Главные причины укрепления:

принятие бюджета на 2020 год;

голосование за рынок земли в первом чтении;

перспективы подписания новой программы с МВФ;

спрос на украинский госдолг.

Снижение курса доллара может позволить снизить часть цен. К примеру, в долларах закреплена стоимость недвижимости, импортной продукции и даже бензина. Как пояснил министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, влияние на цены происходит в период до 12 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал