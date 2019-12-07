Главная Новости
7 декабря • обновлено в 09:35
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Украине доллар пробил психологическую отметку: НБУ опубликовал курс валют

1.6т
Читать материал на украинском

В Украине справочный курс доллара на период с 7 по 9 декабря установили на уровне 23,7 грн/$. Таким образом, американская валюта окончательно пробила психологическую отметку в 24 грн/$.

Об этом говорится в в данных, опубликованных на официальном сайте Нацбанка. При этом средняя стоимость в банковских учреждениях 7 декабря составила 23,6 (покупка)/23,86 (продажа) грн/$.

Что будет с курсом доллара

Что будет с курсом доллара

Новости
Рекордный курс доллара в Украине: в Кабмине рассказали, когда упадут цены

Еще 5 декабря курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,03 грн/$. Пропорционально снижается и курс евро.

Главные причины укрепления:

  • принятие бюджета на 2020 год;

  • голосование за рынок земли в первом чтении;

  • перспективы подписания новой программы с МВФ;

  • спрос на украинский госдолг.

Снижение курса доллара может позволить снизить часть цен. К примеру, в долларах закреплена стоимость недвижимости, импортной продукции и даже бензина. Как пояснил министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, влияние на цены происходит в период до 12 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги