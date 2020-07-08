В Украине до сих пор нет реестра граждан, которые получили по 2 гектара земли, – глава Госгеокадастра

У Госгеокадастра Украины до сих пор нет реестра граждан, которые воспользовались правом и получили от государства бесплатно по 2 гектара земли. Из-за этого тысячи гектаров лучших земель были разграблены.

Об этом заявил глава ведомства Роман Лещенко, сказано на сайте Госгеокадастра.

"Вы не поверите, но до сих пор в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара. Сейчас идет процесс создания такого реестра", – сказал Лещенко.

По его словам, уже на старте создания реестра удалось выявить многочисленные нарушения. В частности, некоторые люди получали по 2 гектара по несколько раз в разных областях. Информацию о них собираются опубликовать в ближайшее время.

"Общество должно знать правду о своих "героев" и то, что за годы распоряжения землями Госгеокадастром тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Речь идет о прибрежные зоны, рекреационные зоны Причерноморья и Приазовья, а также прекрасный природно-заповедный фонд, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом", – добавил Лещенко.

В Украине нет реестра граждан, которые получили бесплатные 2 гектара земли Facebook Романа Лещенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались дельцы, предлагающие доверчивым людям уступать по дешевке своим правом на получение бесплатных участков от государства.