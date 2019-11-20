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20 ноября • обновлено в 17:51
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/ Рынки и компании

В Украине дали старт масштабной приватизации: с чего начали

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Министерство экономики начало передавать Фонду госимущества 339 госпредприятий, которые будут приватизированы.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Павел Кухта в Facebook. Он отметил, что это часть из объектов, которые нужно отдать на приватизацию до конца 2019 года.

"Большинство из них – неэффективны, никакой производственной деятельности не осуществляют, но имеют на балансе недвижимое госимущество", – написал Кухта.

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По его словам, ФГИ должен будет подготовить и провести публичные аукционы, чтобы эти предприятия заработали в пользу украинцев.

Приватизация в Украине

Приватизация в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

Офис президента передаст на приватизацию пять предприятий, которые принадлежат Государственному управлению делами. На очереди еще девять, в частности, гостиница "Украина" и "Пуща-Водица".

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Автор
Андрей Довгань Андрей Довгань
Тема
Приватизация госимущества
Персона
Павел Кухта
Место
Украина
Тег
приватизация
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ликвидационная комиссия украинской экономики в действии. Преступный колониальный режим, где продажа и уничтожение Родины главная идеология.
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