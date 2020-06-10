В Украине через несколько недель пересчитают пенсии: кто получит на 740 грн больше

В Украине 1 июля повысят минимальную и максимальную пенсию. Отдельные украинцы смогут претендовать на прибавку в размере 740 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. Сейчас это от 1638 до 16 380 грн, а с 1 июля – от 1712 до 17 120 грн. То есть в результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

На прибавку в 740 грн могут претендовать те, кто получал зарплату примерно в десять раз выше средней по стране. Как рассказали в пресс-службе Кабмина, грядущий перерасчет уже заложен в бюджет ПФУ, поэтому никаких задержек не будет. "Индексация прожиточного минимума предусмотрена уже принятым бюджетом Украины на 2020 год. Все суммы заложены в бюджет, выплаты будут осуществлены вовремя", – рассказывают в правительстве.

Так, за каждый год сверх нормативного стажа (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку в размере 163,8 грн, а после перерасчета прибавка составит уже 171,2 грн. Всего повышение могут ощутить на себе 6,8 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

В Украине до 45 расширен перечень банков, осуществляющих выплату пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.