В Украине через неделю резко изменятся коммунальные правила: что стоит знать каждому

В Украине с 1 августа запустят рынок газа для населения. В результате каждый потребитель сможет менять поставщика в любой момент, а тарифы будут отличаться зависимо от компании.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Соответствующие новшества должны были вступить в силу еще несколько лет назад, однако их переносили вплоть до текущего года. Что стоит знать:

Тариф на газ будет регулярно меняться, а зимой он резко взлетит

"Нафтогаз" с первого августа больше не обязан продавать голубое топливо для населения по установленной Кабмином цене. Теперь тарифы будут зависеть от поставщиков и условий на рынке.

Что это значит для обычной украинской семьи? Первое – с началом отопительного сезона газ будет резко дорожать. Так происходит всегда. Второе – политики больше не смогут влиять на тарифы.

Поменять поставщика можно будет за считанные часы, если будет на кого менять

С 2015-го украинцы могут менять поставщика газа. Делают это не часто, а сама процедура запутанная. Раньше она могла занимать больше трех месяцев, потом правила упростили, а сейчас всю процедуру свели к одному действию – нужно отправить уведомление. Не обязательно даже погашать долги перед прошлым поставщиком, чтобы заключить договор с новым.

Цены на газ по всей стране будут разными, украинцам предложат отдельные тарифные планы

Регулировать стоимость голубого топлива никто не будет. Единственное – если поставщик воспользуется отсутствием альтернативы и решит существенно завысить цены, можно будет пожаловаться в Антимонопольный комитет. В любом другом случае ни Нацкомиссия по энергетики и коммунальным услугам, ни Кабмин вмешиваться не будут. Мол, цены будет регулировать рынок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин до 1 августа продлил специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса.

Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.