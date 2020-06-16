В Украине без пенсии останется половина, а реформа под угрозой: чего ждать

В Украине в 2021 году в "Слуге народа" обещают запустить второй этап пенсионной реформы. Если сейчас социальный взнос с зарплаты сразу перераспределяется между пенсионерами, то в будущем часть суммы обещают аккумулировать на личном счету каждого работающего. Деньгами можно будет воспользоваться при выходе на заслуженный отдых.

Во всяком случае, такие обещания озвучивают "слуги народа" из профильного парламентского комитета.

С другой стороны, часть работодателей и министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства уже сделали заявления против новшеств. О том, с какими проблемами столкнутся украинцы и какой может быть новая реформа – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пенсионную реформу могут в очередной раз отсрочить

Введение накопительного уровня пенсионного обеспечения предусмотрено даже в меморандуме с МВФ (без конкретных дат). Мол, в будущем это поможет увеличить благосостояние украинцев на заслуженном отдыхе.

Более того, и в действующем законе указано, что украинцы получают деньги из трех источников: солидарного уровня (единственный, который работает сейчас), обязательного накопительного (обещают запустить в 2021-м) и добровольного накопительного (частные пенсионные страховки).

Сейчас обсуждается несколько вариантов введения пенсионной реформы. Согласно первому, и работодатели, и сотрудники должны будут дополнительно отдавать на личный пенсионный счет по 2% зарплаты. Уже за первый год благодаря этому удастся получить около 100 млрд грн. Второй же вариант предполагает, что общую нагрузку на зарплату (а она составляет 41,5%) повышать не будут, а вместо этого перераспределят уже существующие платежи.

Проект Кабмина:

дополнительный взнос платить не нужно – 2% заберут с ЕСВ, еще 2% – подоходного налога;

получить всю накопленную сумму можно будет сразу (в Кабмине подсчитали, что если бы такое новшество работало уже сейчас, пенсионеры могли бы рассчитывать на сбережения в размере 1 млн грн);

украинцы старше 50 лет не смогут принять участие в накопительной системе.

Проект Рады:

на пенсию придется платить дополнительный взнос (он постепенно будет расти с 3 до 7% );

взнос разделят между собой сотрудник и работодатель;

с 2023-го по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

Пенсия в Украине

Глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказывает OBOZREVATEL: проблема заключается в том, какая структура возьмет на себя роль казначея – того, кто будет перенаправлять пенсионные отчисления работника и работодателя с учетом желания человека и выбранной им степени риска.

"Казначей должен перенаправлять поток от работодателя и человека. Например, на предприятии работает 5 тысяч человек, и каждый может выбрать свой инструмент финансирования. Работодатель перечисляет проценты за всех 5 тысяч работников, а потом кто-то их разделяет и направляет туда, куда хочет человек", – пояснила она.

Эту роль могут взять на себя Национальный банк Украины и Государственное казначейство. В таком случае накопительная система может заработать уже в 2021 году. Но есть и куда более серьезная проблема – что делать с собранными деньгами.

Против новшеств выступили и в Федерации работодателей Украины. Они официально обратились с заявлением, что запускать второй уровень слишком рано. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на встрече с федерацией также раскритиковал предложение.

"Модифицировать (пенсионную систему) нужно, но это не должно быть за счет увеличения. Наоборот, надо уменьшать эти вещи. Потому что это идет наша позиция, которую мы обсуждали, если это идет не за счет увеличения. Реформировать систему надо, но однозначно, чтобы ни в коем случае это не были какие-то дополнительные нагрузки", – заявил Петрашко.

Что важно знать о пенсионной системе в Украине

Первое – пенсионеров больше, чем работников, и ситуация будет ухудшаться

По данным Федерации работодателей, в Украине 10,6 млн работников на 11,3 млн пенсионеров. Правда, есть еще самозанятые и предприниматели. В целом же один работающий содержит своими взносами одного пенсионера.

С минимальной зарплаты в Пенсионный фонд поступает всего 889 грн, а со средней зарплаты – около 1,8 тыс. грн. Разумеется, этих денег катастрофически не хватает. "Дыра" в ПФУ достигает более 170 млрд грн.

Количество пенсионеров будет расти

Международная организация труда подсчитала, что к 2050-му количество пенсионеров в Украине увеличится на 43,9%. Действующая система при таких обстоятельствах просто разрушится.

Второе – пенсии в Украине сократили в 2017-м, большинство оказалось за пределами бедности

Все будущие пенсии урезали в рамках пенсионной реформы в 2017-м, изменив формулу. Если раньше за каждый отработанный год можно было получить 1,35% расчетного заработка, то сейчас – всего 1%.

К примеру, при средней зарплате (около 10 тыс. грн) и с 30 годами стажа в этом году можно будет получить пенсию в размере 2,3 тыс. грн. А если бы действовали старые правила, то при таких же условиях– 3,1 тыс. грн.

Это привело к тому, что даже со средней зарплатой пенсия будет ниже прожиточного минимума. "Для лиц с заработком, равным средней заработной плате в стране, действующая пенсионная формула обеспечит пенсию, которая будет выше относительной черты бедности и установленного законом прожиточного минимума, но ниже, чем фактический прожиточный минимум", – говорится в отчете МОТ.

Третье – обновленные требования по стажу не выполнит большинство украинцев

Уже с 2027-го, чтобы получить выплату в 60 лет, понадобится как минимум 35 лет стажа. Сейчас с таким стажем всего половина пенсионеров, и ситуация особо не изменится. По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Стаж украинцев

Большая проблема – теневая занятость. Около четырех миллионов украинцев работают без официального оформления, взносы в Пенсионный фонд не платят. А еще миллионы часть зарплаты получают в конверте. Все это приводит к тому, что на действующих пенсионеров денег просто не хватает.