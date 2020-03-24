Украинцам банки разрешат пользоваться просроченными карточками

Украинские банки могут продлить срок действия банковских карточек своим клиентам, если он будет истекать во время карантина.

Такое разъяснение учреждениям дали в НБУ, сообщили в Независимой ассоциации банков Украины в Facebook во вторник, 24 марта.

Срок действия банковской карточки

Что банкам рекомендует НБУ

вместе с процессинговыми центрами, при наличии технологической возможности, реализовать механизм продления срока действия таких платежных карточек минимум на один квартал;

проинформировать держателей карт о перечне доступных им операций и способов использования карты;

в случае невозможности изменения настроек и необходимости обращения клиента в отделение банка организовать предварительную запись, доставку карточки или корректировки режима работы отделений, чтобы не допускать скопления клиентов в отделениях.

Если банки сделают продлят срок действия карт, "просроченными" все равно можно будет оплачивать покупки в магазинах и интернете. Но владельцам таких карт все равно лучше уточнить подробности в контакт-центрах своих банков. Это можно сделать в интернете или по телефону. В отделения банков во время карантина лучше не идти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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