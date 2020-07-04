В Украине бананы стали продавать дешевле яблок: сколько стоят

Самыми дешевыми фруктами в Украине впервые за последние годы стали бананы. В среднем они стоят 27,2 грн/кг, что значительно дешевле яблок.

Об этом свидетельствует проверка цен в супермаркетах 30 июня – 1 июля 2020 года, сообщили в EastFruit.

"Банан был самым доступным по цене среди фруктов и ягод – даже немного дешевле, чем арбуз и значительно дешевле, чем яблоко. Мы наблюдаем такую ситуацию впервые за последние годы, и главной причиной является холодная весна, а также снижение урожая яблока в Украине и Европе в целом в прошлом году", – сказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Яблоки подорожали в разы

Средняя цены на бананы в начале июля 2019 года в Киеве составляла 27,5 грн/кг. При этом яблоки продавалось по 19,4 грн/кг, а арбузы – по 17,5 грн/кг.

"Таким образом, за год средняя розничная цена на банан снизилась на 30 коп/кг или на 1%, в то время как средняя цена на яблоко выросла на 30,4 грн или в 2,6 раза, а цена на арбуз – на 9,7 грн/кг или на 55%", – добавил Ярмак.

Подрожали и другие фрукты. Персик в начале июля 2020 года стоил в среднем на 37% дороже, чем годом ранее, малина – на 87% дороже, а голубика – на 16% дороже.

Как сообщал OBOZREVATEL, на киевских рынках значительно подешевела черешня. Цены по сравнению с началом июня в среднем снизились более чем вдвое – с 200 до 65-85 гривен за килограмм.

В Украине заметно снизились цены на картофель – до 9-10 грн/кг на оптовых и мелкооптовых рынках.

В Украине резко выросли цены на помидоры. Причем подорожали как черри и чёрные томаты, так и обычные красные сорта. Причина в том, что из-за ухудшения погодных условий их стало сложнее собирать.