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14 февраля • обновлено в 10:37
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В Украине арестовали имущество олигарха Жеваго – СМИ

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В Украине арестовали все активы и имущество экс-владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Константина Жеваго.

Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, а также банковских счетах. Об этом со ссылкой на источники сообщил Telegram-канал "UN - сливы и груши".

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"На какую сумму арестовано имущества, источники не говорят, но отмечают, что имущества немало. Также решается вопрос в отношении имущества Жеваго в Лондоне", – сказано в сообщении.

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В Украине арестовали имущество олигарха Жеваго – СМИ

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, которого подозревают в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

в конце декабря 2019 года Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Константина Жеваго.

В сентябре 2019 года олигарха и бывшего народного депутата Константина Жеваго вызвали в ГБР для вручения подозрения.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Константин Жеваго
Место
Украина
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