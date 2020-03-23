Доставка лекарств на дом: Кабмин пошел на уступки аптекам

Кабмин разрешил аптекам на период карантина заниматься доставкой лекарств на дом.

Такое решение было принято на заседании в понедельник, 23 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Также правительство временно запретило продажу этилового спирта за границу.

Доставка лекарств

"Кабинет Министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно. Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки", – написал Шмыгаль.

Это значит, что доставкой на дом своей продукции теперь смогут заниматься не только рестораны и супермаркеты, но и аптеки (раньше больным нужно было самим идти за лекарствами). В условиях карантина, когда людям, которые подхватили вирус, лучше не выходить из дому, это важно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!