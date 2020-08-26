В Украине анонсировали усиленные проверки из-за зарплат "в конвертах"

В Украине с 1 сентября Госслужба по труду усилит проверки официального оформления работников.

Работодателям, которые нанимают людей без официального трудоустройства, угрожают значительные штрафы. Об этом сообщили на странице Пенсионного фонда в Facebook.

Там напомнили, что такое нарушение трудового законодательства предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность.

Как наказывают за работников-"нелегалов"

уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.

финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн.

Что именно будут проверять

Проверки будут проводить инспекторы Гоструда. Они могут прийти на предприятие или в компанию без предупреждения, а для начала проверки им достаточно лишь предъявить удостоверение.

Инспектор имеет право свободно заходить в любые производственные, служебные и административные помещения. Также он может проверять любые документы в отношении сотрудников, общаться с ними и руководством как в присутствии свидетелей, так и в одиночку.

Инспектор может проверять:

оформлены ли трудовые отношения с работниками;

своевременно ли и в полном объеме они получают зарплату и другие выплаты.

соблюдаются ли государственные гарантии в оплате труда: ежегодные отпуска, оплата работы в сверхурочные часы и тому подобное.

сколько времени фактически работает работник и тому подобное.

Проверки работодателей dsp.gov.ua

Почему проверки важны

Государство контролирует, чтобы люди были официально оформлены и не получали зарплату "в конвертах" по нескольким причинам. Во-первых, официально устроенному работнику засчитываться трудовой стаж, а работодатель будет делать за него отчисления в Пенсионный фонд. Во-вторых, официально оформленный работник получает социальные гарантии: право на отпуск (в том числе на время беременности и родов), страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, право на оплату больничных.

В свою очередь человек, который трудоустроен неофициально, лишен законодательной защиты и полностью зависит от работодателя и его действий по отношению к работникам. Официально же оформленные трудовые отношения дают возможность отстаивать права в судах в случае конфликта с работодателем.

Как сообщал OBOZREVATEL, рынок труда в Украине и мире активизируется уже к осени. За рубежом будут нужны врачи, повара и торговые агенты, а также представители рабочих специальностей.

По данным на начало июля, без трудовой книжки, то есть неофициально, работал каждый пятый украинец. Чаще всего на неофициальную работу устраиваются жители сел (около 1,8 млн).