В Украине активизировались мошенники, скупающие за бесценок землю

В Украине активизировались дельцы, предлагающие доверчивым людям переуступить за бесценок свое право на получение бесплатных участков от государства.

За один гектар, который уже спустя считанные месяцы с запуском рынка земли может стоить несколько тысяч долларов, украинцам предлагают от 250 до 450 грн, говорится в публикации "Вестей".

Издание отмечает, что, возможно, к схеме причастны чиновники, которые выманивают у людей право распоряжаться землей, а затем коррупционными путями переписывают ее на "нужных" людей.

Мошенничество с землей

Гектар оценили в 400 грн

С середины мая на различных сайтах объявлений появились десятки предложений работы с быстрой оплатой. "Подработка. Оплата сразу", – завлекают объявления. Все, что требуется от соискателя, это совершеннолетие, идентификационный код, паспорт и отсутствие неоплаченных штрафов. Такую подработку предлагают сразу в нескольких регионах страны – Виннице, Чернигове, Одессе и Киеве.

По одному из номеров журналистам сообщили, что речь идет не о продаже земли, а якобы о ее передаче в аренду. В то же время пример доверенности для ознакомления выслать отказались.

За оформление документа на получение 2 га в Киевской области дельцы предлагают 900 грн. За каждого приведенного друга можно получить еще 100 грн. В Чернигове по такой же схеме предлагают получить 500 грн, а в Виннице – 800 грн.

Землю потом не вернуть

Земельный кодекс позволяет каждому украинцу бесплатно получить до двух гектаров. Но юристы отмечают, что подписав такую доверенность, человек рискует раз и навсегда лишиться права на землю. Более того, все заверения о том, что землю можно будет вернуть в дальнейшем, — это ложь.

"Норма, которую требуют эти дельцы об отсутствии неоплаченных штрафов, точно свидетельствует о том, что сразу же после получения земли ее намереваются перепродать либо сдать в аренду. Дело в том, что в связи со внедрением автоматизированной системы наложения арестов в случае наличия каких-либо долгов или внесения человека в реестр должников Украины на эту землю автоматически будет наложен арест", – сказал адвокат Иван Либерман.

При этом если человек вдруг захочет отозвать доверенность, то это может быть чревато физической расправой над ним. "Подписывая доверенность, человек указывает свои данные, по которым легко можно вычислить его место проживания. Более того, если с землей, которая была получена по доверенности, возникнут какие-то юридические проблемы, то человек, который ее выдал, с высокой долей вероятности будет привлечен к разбирательству в качестве свидетеля", – объяснил Либерман.

Тотальная коррупция

Эксперты обращают внимание, что схема не была бы возможна без личного интереса целого ряда чиновников. Об этом сказал экс-советник премьер-министра по экономическим вопросам и земельной реформы Алексей Мушак.

Схемы, по его словам, бывают разные. "До этого, например, я знаю, что набирались атошники, у которых выкупались такие права. Выглядело оно так: есть государственная земля, которая кем-то арендуется. А когда заканчивается аренда, то арендатор в связке с государственными служащими организовывает схему, когда эта земля бесплатно приватизируется посредством раздачи кому-либо по 2 га земли, которая потом же переходит в его собственность", – объяснил Мушак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с открытием рынка земли украинцам следует знать новые правила, чтобы обезопасить себя от действий рейдеров. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украине, опубликовав рекомендации, которые помогут гражданам избежать неприятностей.