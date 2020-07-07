В Украине активизировались финансовые пирамиды: 7 признаков обмана

В Украине активизировались финансовые пирамиды, жертвами которых становятся обычные люди. Зачастую незаконные схемы искусно маскируются под легальных игроков рынка.

Основная причина того, что люди попадаются на их уловки – низкая финансовая грамотность. При этом существует ряд характерных признаков, по которым можно понять, что человек имеет дело с финансовой пирамидой, говорится в публикации "НВ. Бизнес".

Пирамиды создаются мошенниками для получения незаконной прибыли

Пирамиды создаются исключительно обогащения создателей за счет средств/взносов участников. У них нет бизнес-плана или какой-то бизнес-стратегии, кроме как привлечение все большего количества участников пирамиды. Финансовая пирамида не производит какой-либо продукт. Очень часто нет информации о финансовом состоянии такой структуры. Также у пирамид нет каких-либо реальных активов в собственности.

Массированная реклама высокой доходности

Представители пирамиды обещают участниками гарантированные сверхдоходы, которые в разы больше других рыночных финансовых инструментов. Согласно украинскому законодательству, участники рынка ценных бумаг не могут рекламировать гарантированные доходы, а если указывают какой-либо уровень дохода за прошлый период, то это должно быть указано в рекламе.

Пирамиды не регулируются законами

Финансовые пирамиды не регулируются законами или нормативными актами. Это исключительно мошенничество, за которое его организаторы могут понести криминальную ответственность.

Очень часто злоумышленники маскируются под компании с легальным видом деятельности, в частности: торговцев ценными бумагами, ломбарды, микрофинансовые организации и другие. Для этого они могут даже использовать элементы известных брендов.

Вложения никем не гарантированы

Когда пирамида падает, пострадавшие участники могут рассчитывать лишь на то, что правоохранители привлекут организаторов к уголовной ответственности. Финансовые пирамиды не регулируются государством, поэтому те, кто потерял деньги лишены возможности возместить потери или пожаловаться в какие-либо государственные органы, кроме правоохранительных.

Обычно в пирамиду попадают через физических лиц, которые уже являются ее участником. Это никак не контролируется государством

Чаще всего привлечение участников в пирамиду происходит при помощи уже действующих членов, которые в этом заинтересованы, так как получают процент от суммы, внесенной новым участником. Процесс привлечения новых участников происходит до тех пор, пока пирамида не прекращает существование, из-за того, что поток ее новых участников иссяк.

Рост стоимости актива пирамиды происходит за счет привлечения новых участников

Если новые люди перестают приходить в пирамиду, она через некоторое время разваливается, так как остальные ее участники перестают получать доход. Доходность пирамиды зависит от интенсивности привлечения новых участников. Если она падает, то одновременно падает и прибыльность пирамиды.

Если вовремя не выйти из пирамиды, то потеряете все деньги

После того, как пирамида достигает своего пика и не может обеспечить необходимый приток новых участников, она, обычно, рассыпается. С падением темпов привлечения новых участников пирамиды все больше растет вероятность потери средств теми, кто зашел в нее позже остальных. Это критические моменты для финансовой пирамиды, поскольку она начинает постепенно рассыпаться. Ведь в таком случае, участники, которые зашли на последнем этапе и которых больше всего, теряют вложенные средства. Такая участь ждет любую финансовую пирамиду.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская ювелирная компания B2B Jewelry, имеющая признаки финансовой пирамиды, вышла на российский рынок и набрала там обороты. На нее уже обратили внимание официальные органы РФ.

Вкладчикам B2B Jewelry, которую в СМИ называют "финансовой пирамидой", перестали выплачивать деньги.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев об опасности инвестирования в проект Ex Limited, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.