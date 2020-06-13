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13 июня • обновлено в 14:19
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/ Рынки и компании

В Украине 30% кафе и ресторанов остались закрытыми

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В Украине после смягчения карантина открылось всего 70% заведений общественного питания. Самым тяжелым месяцем для рестораторов стал апрель: выручка украинских заведений общественного питания за указанный месяц составила всего 26% от февральской. В мае цифры добрались до 50% от докризисных.

Об этом со ссылкой на исследования компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster сообщает UBR. Исследование базируется на неперсонализированных данных о продажах 4000 заведений общепита Украины и взяты за период с февраля по май 2020 года. Во второй половине мая власти начали постепенное послабление карантина, а ресторанам разрешили открыть летние площадки. Спустя неделю, количество заведений подскочило сразу на 18% (в апреле рост не превышал 2-3%).

В Украине 30% кафе и ресторанов остались закрытыми

Таким образом, на 31 мая в Украине возобновили деятельность 70% заведений общественного питания. Средняя выручка после открытия летних площадок составила 50% от докризисной. Для сравнения, в начале апреля эта цифра составляла 33% и 22% соответственно.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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Экономика Рынки и компании

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