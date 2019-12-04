В Украине назвали сроки запуска новой таможни

Новая таможенная служба Украины будет запущена 8 декабря 2019 года.
Распоряжение об этом принял Кабинет министров в среду, 4 декабря. Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефьодов в Facebook.
"Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Но заранее извиняюсь, если первые пару дней где-то что-то будет сложно - все таки одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой – это челлендж. Но все точно будет хорошо!", – написал Нефьодов.
Запускают новую таможню
Максим Нефьодов
В комментариях на вопрос от круглосуточных экспортеров Нефьодов уточнил, что точка перехода – в ночь с 7 на 8 декабря.
Новая таможня
Delo.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".
Ранее Нефьодов сказал, что в Украине новая таможня будет создана до конца сентября, а ее сотрудники будут проходить соответствующую подготовку.
До конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.
Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.
Проект глобальной реконструкции пунктов пропуска, разработанный советником премьера Юрием Голиком и Главой Таможенной службы Максом Нефедовым, представил главный таможенник на своей странице в Фейсбук.
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