В Украине назвали сроки запуска новой таможни

Новая таможенная служба Украины будет запущена 8 декабря 2019 года.

Распоряжение об этом принял Кабинет министров в среду, 4 декабря. Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефьодов в Facebook.

"Специально стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Но заранее извиняюсь, если первые пару дней где-то что-то будет сложно - все таки одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой – это челлендж. Но все точно будет хорошо!", – написал Нефьодов.

Запускают новую таможню Максим Нефьодов

В комментариях на вопрос от круглосуточных экспортеров Нефьодов уточнил, что точка перехода – в ночь с 7 на 8 декабря.

Новая таможня Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

Ранее Нефьодов сказал, что в Украине новая таможня будет создана до конца сентября, а ее сотрудники будут проходить соответствующую подготовку.

До конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.

Проект глобальной реконструкции пунктов пропуска, разработанный советником премьера Юрием Голиком и Главой Таможенной службы Максом Нефедовым, представил главный таможенник на своей странице в Фейсбук.

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