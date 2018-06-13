В угоду МВФ: украинцам готовят очередные "сюрпризы" с тарифами и субсидиями

В рамках выполнения требований МВФ в ближайшее время в Украине может появиться новая система проверки получателей субсидий. Кроме того, планируется "разбить" тарифы на газ и отопление и повысить тариф на газ.

Как писал в своем материале OBOZREVATEL, в связи с разделением тарифов на отопление и газ, украинцам придется круглый год платить за "распределение" энергоресурсов на основе мощности.

За распределение потребители платят и сейчас, но размер этой платы привязан к объемам. Если не пользоваться газом и теплом, то и за распределение платить не нужно. А чем больше объем потребления, тем выше плата за распределение.

В МВФ с такой методикой не согласны. В уже принятых законах "О рынке газа", "О жилищно-коммунальных услугах" к методике НКРЭКУ определены новые подходы. Абонентскую плату нужно вносить круглый год, а ее размер должен быть фиксированным. То есть за газ придется платить, даже если им не пользуетесь, а часть от действующего тарифа на отопление придется платить круглый год.

Стоимость газа выравняют согласно импортному паритету. "Ввести временный механизм автоматической корректировки розничных тарифов на газ и отопления на шестимесячной основе в случае, если тарифы отличаются на 10% или более от уровня полного покрытия себестоимости (на основе импортных цен...)", - говорится в подписанном меморандуме.

Напоминаем, что если тариф на газ в Украине увеличить до уровня импортного паритета, то кубометр подорожает с 6,9 до 11,43 грн.

Окончательное решение о том, как пересмотрят стоимость газа для украинцев, Кабинет министров должен принять уже через несколько месяцев. Полноценно новые тарифы могут заработать с октября 2018 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги. Жилищная субсидия назначается с начала отопительного (неотопительного) сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца субсидия на электроэнергию не будет начисляться.

Украинцев, получающих субсидии, будут посещать инспектора, которые оценят материальное благосостояние субсидиантов.