В Турции захотели отменить all inclusive: что теперь будет

Турецкие торговцы, работающие в курортных городах, потребовали от властей страны изменить стандарты системы all inclusive в отелях.

Они жалуются на "нищих" туристов, которые сидят в номерах, не ездят на экскурсии и почти ничего не покупают в магазинах. Об этом сказано в материале на сайте российской Ассоциации туроператоров.

По данным Турецкого статистического института, отдыхающие с каждым годом тратят все меньше денег. Если в 2003 году турист тратил в среднем $850, а в 2015 году – $756 долларов, то по итогам второго квартала 2019 года средние траты туриста составили $624.

Представители турецкой торговли считают, что all inclusive "убивает" их бизнес. А потому они обратились в Министерство туризма и культуры Турции с просьбой пересмотреть стандарты all inclusive и определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить вред другому бизнесу.

А ремесленники Аланьи ставят вопрос еще более кардинально: не просто "определить районы", а запретить отелям в центре города работать в формате all inclusive.

В публикации отмечают, что Турция взяла курс на "качественного" туриста, который способен за одну поездку потратить не менее $1000.

Интересно, что не в последнюю очередь турки винят в своих бедах гостей из России. Их на местных курортах до половины от общего числа отдыхающих.

"Как считают представители турецких принимающих компаний, туристы действительно стали меньше тратить. Первая причина касается всех иностранцев: направление популярно, многие отдыхают в Турции не впервые, так что экскурсии и местный шопинг им уже "приелись". Кроме того, в 2019-м году цены в турецких отелях выросли на российском рынке на 20-30%. Так что большую часть средств, отложенных на отдых, туристы потратили на проживание", – сказано в публикации.

Турки выступают против системы all inclusive

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции, которая является одним из популярнейших курортов среди украинцев, назвали среднюю сумму, которую тратит турист в стране за период отдыха.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), в среднем иностранный турист тратит в стране 607 долларов, представители турецкой диаспоры – 766 долларов за период пребывания. В среднем расход для туриста составляет 625 долларов.

Низкие цены на отдых в Турции обусловлены не только развитой туристической инфраструктурой, но и занижением стоимости со стороны туроператоров. Об этом в эфире ObozTV рассказал ведущий эксперт в сфере туризма Александр Новиковский. Он предостерег украинцев от покупки слишком дешевых путевок – это чревато длительным ожиданием в аэропортах и проблемами с поселением в отели.

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