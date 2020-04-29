В Тернополе не откроют рынки 1 мая несмотря на разрешение Кабмина

В Тернополе руководители местных продовольственных рынков отказались их открывать – несмотря на разрешение правительства это сделать.

Об этом сообщили на странице Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook в среду, 29 апреля.

В Тернополе рынки решили не открывать

"Сегодня на заседании штаба обсудили возможность открытия продовольственных рынков. Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и жителей Тернополя. Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать" – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили работу продовольственных и аграрных рынков с 1 мая. Они снова могут открыться, несмотря на введенный карантин в стране, если выполнят соответствующие санитарные нормы.

С самого утра в понедельник, 27 апреля, прошли пикеты представителей малого бизнеса в Черновицкой и Винницкой областях в связи с закрытием рынков из-за карантина.

Также в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

29 апреля началась акция протеста предпринимателей под Кабмином. Они требовали отменить карантин с 1 мая. Во время акций митингующие устроили стычки с полицией.