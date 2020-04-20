В Сумах школа заплатила депутату миллион за окна и двери, на которые сбросились родители

В Сумах руководство одной из школ и фирму, принадлежащую местному депутату, заподозрили в присвоении 1,2 млн грн, которые местный бюджет дал на замену окон и дверей.

Как выяснилось, часть работ была сделана годом ранее, при чем, за деньги родителей учеников. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают "Наші гроші".

Речь идет о должностных лицах школы №20, которые, как считает прокуратура, вступили в сговор с представителями фирмы "Тимвел" и присвоили деньги без выполнения работ либо же выполнили их частично, отчитавшись о большем объеме.

Ремонт в школе №20 в Сумах

"По данным правоохранителей, замена части оконных и дверных блоков в помещении, на которую в 2018 выделено 1,26 млн грн., фактически была осуществлена ​​в 2017 за деньги родителей учеников школы №20. Для замены оконных и дверных блоков в школе, в декабре 2018 это учебное заведение заключило с частной фирмой "Тимвел" договор на 1,26 млн грн. Фирма получила подряд без конкуренции", – говорится в публикации

Суд предоставил следователям доступ к банковскому счету "Тимвел".

В материале отмечают, что владельцем и руководителем фирмы "Тимвел" является Александр Тимчук. В 2010-2015 годах он был депутатом Сумского горсовета из фракции партии "Родной город", от которой шел в мэры бывший градоначальник Геннадий Минаев. В 2015 Тимчук баллотировался в Сумского горсовета от "Блока Петра Порошенко "Солидарность", но не прошел.

Согласно "Прозорро", за последние 4 года "Тимвел" выиграл тендеров на общую сумму 96,15 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, за первые три месяца 2020 года в государственный бюджет поступило 14 тысяч гривень от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Бывшие чиновники Службы внешней разведки Украины совершили преступные действия, которые нанесли государству убытков на 2,2 млн гривень.

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