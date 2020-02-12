В Киеве ГНС выявила более 10 тыс. бутылок водки с недействительными акцизными марками

Сотрудники ГУ ГНС в Киеве во время проверки складов одного из оптовых реализаторов ликероводочной продукции обнаружили водку с недействительными марками акцизного налога.

Как следствие, правоохранители изъяли 10 080 бутылок алкоголя. Об этом информирует Государственная налоговая служба. К слову, OBOZREVATEL сообщал, что в Украине массово фальсифицируют масло и мясо.

Поддельный алкоголь ГНС

"Налоговая усиливает борьбу с теневым рынком ликеро-водочной продукции. Это только начало. И мы не остановимся, пока не наведем порядок в этой сфере. Те, кто торгуют контрафактом, должны понять, что мы не позволим обворовывать бюджет", – прокомментировал результаты проверки глава ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что с начала 2020 года проводятся планируемые мероприятия в сетях розничной торговли по выявлению в обращении подакцизной продукции с нарушением норм действующего законодательства. По результатам проверок налоговики уже выявили ряд нарушений и наложили штрафов на недобросовестных продавцов на общую сумму 538 тыс грн.

Также сообщается, что налоговая планирует провести дополнительные проверки предприятий-производителей алкогольной продукции.

Ранее OBOZREVATEL писал:

Как работает в Украине рынок контрафактного спирта.

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