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12 февраля • обновлено в 11:16
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В Киеве ГНС выявила более 10 тыс. бутылок водки с недействительными акцизными марками

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Сотрудники ГУ ГНС в Киеве во время проверки складов одного из оптовых реализаторов ликероводочной продукции обнаружили водку с недействительными марками акцизного налога.

Как следствие, правоохранители изъяли 10 080 бутылок алкоголя. Об этом информирует Государственная налоговая служба. К слову, OBOZREVATEL сообщал, что в Украине массово фальсифицируют масло и мясо.

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Поддельный алкоголь

ГНС

"Налоговая усиливает борьбу с теневым рынком ликеро-водочной продукции. Это только начало. И мы не остановимся, пока не наведем порядок в этой сфере. Те, кто торгуют контрафактом, должны понять, что мы не позволим обворовывать бюджет", – прокомментировал результаты проверки глава ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что с начала 2020 года проводятся планируемые мероприятия в сетях розничной торговли по выявлению в обращении подакцизной продукции с нарушением норм действующего законодательства. По результатам проверок налоговики уже выявили ряд нарушений и наложили штрафов на недобросовестных продавцов на общую сумму 538 тыс грн.

Также сообщается, что налоговая планирует провести дополнительные проверки предприятий-производителей алкогольной продукции.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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  • В Украине для продажи алкогольных напитков запустят "электронную акцизную марку". Ее нельзя будет подделать, что принесет в бюджет больше налогов и защитит покупателей от фальсификата.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Отравление алкоголем
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Теги
фальсификат алкоголь подделка Государственная налоговая служба (ГНС)
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