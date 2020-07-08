В США увеличат военную помощь Украине: столько получим

Демократы в США предложили на 25 миллионов долларов увеличить военную помощь Украине в 2021 году. Так, она может составить 275 миллионов долларов.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США проекте бюджета на следующий год. Дополнительные средства предполагается потратить на подготовку личного состава, вооружение, логистику и разведку.

Кроме того, отмечается, что в случае каких-либо неоправданных задержек в выплате пособия Конгресс США должен быть проинформирован американским министром обороны, которым с 2017 года является Марк Эспер.

В то же время проект бюджета еще должен пройти этапы утверждения в Палате представителей США и в американском Сенате, а потом его сможет подписать глава государства.

Финансовый год в стране начнется 1 октября.

Напомним, решении выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве военной помощи в 2020 финансовом году Пентагон объявил в июне. Средства предполагалось употребить на дополнительное обучение военнослужащих, закупку оборудования и консультации, "направленные на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии", подчеркнули в американском оборонном ведомстве.

Как писал OBOZREVATEL, в середине мая США передали Украине очередной груз с военной помощью для использования в зоне ООС на Донбассе общей стоимостью более $25 млн.

Исследовательский комитет Республиканской партии США представил в Конгрессе доклад с предложениями признать Россию "страной – спонсором терроризма" и ввести новые санкции против компаний и отдельных лиц.