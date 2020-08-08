В США призвали изменить подход к санкциям против России

Бывшие американские чиновники и политики опубликовали открытое письмо, в котором призвали сделать санкции против России более гибкими и усилить с ней сотрудничество.

Об этом со ссылкой на издание Politico сообщил "Бабель".Авторы открытого письма считают, что американо-российские отношения зашли в тупик, который угрожает национальным интересам США. А риск противостояния, которое может вылиться в ядерную войну, снова стал реальным.

Авторы считают, что американцам нужно изменить свою политику. Россия усложняет действия американцев и препятствует им, особенно на периферии Европы и в Азии: она захватила части территории Грузии и Украины, бросает вызов роли США как мирового лидера и вмешивается во внутреннюю политику страны. Несмотря на это, с ней нужно "достичь наиболее выгодного и безопасного баланса".

Что предложили авторы письма

Нужно найти способ эффективно решить вопрос российского вмешательства в американские выборы и предотвратить любые попытки изменить ход голосования. Авторы публикации считают, что американцам следует накладывать санкции на россиян, которые используют похищенную информацию как оружие, убедиться, что российские хакеры не смогут взломать важные системы, и опровергать российскую дезинформацию. Но в то же время "следует начать непубличные переговоры с Россией и обратить внимание на то, что обе стороны способны нанести существенный ущерб критически важной инфраструктуре оппонента".

Нет никакого смысла двум странам, способным уничтожить друг друга за полчаса и положить конец человеческой цивилизации, иметь плохие дипломатические отношения. В письме отмечается, что из-за кризиса в Украине США разорвали важные контакты с российскими чиновниками, закрыли консульства и сократили персонал посольств. Однако авторы пишут, что дипломатические контакты нужны как составляющая безопасности – чтобы минимизировать ошибки и просчеты, способные привести к войне, ненужной обеим странам: "Восстановление нормальных дипломатических контактов с Россией должно быть главным приоритетом Белого дома и поддерживаться Конгрессом".

Стратегия США в отношении России должна быть такой же, как во времена Холодной войны, и пролегать между сбалансированной сдержанностью и готовностью к разрядке. Американцы должны "держать оборону". Но при этом привлекать Россию к диалогу, который бы способствовал уменьшению недоверия и враждебности и фокусировался на вызовах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны.

Важно восстановить лидерство США и России в ядерном вопросе. В частности, продлить действие договора о сокращении и ограничении наступательных вооружений. А затем перейти к следующей фазе контроля над вооружениями, которая усилит ядерную стабильность и позволит приспособиться к миру, где много ядерных держав.

Санкции должны быть составляющей политики США в отношении России, но при этом обоснованными. Они должны использоваться вместе с другими элементами национальной власти, в частности дипломатией. По мнению авторов, постоянное расширение санкций в качестве наказания для России за действия в Крыму, на востоке Украины, отравление в Солсбери, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и вмешательство в американские выборы "уменьшает шансы на то, что Москва изменит свой курс".

Россия во времена Владимира Путина оперирует в пределах русского национализма. Преемник Путина, даже если у него будут более демократические взгляды, вероятно, будет действовать по схожему принципу. Строить политику в отношении России на предположении, что США удастся изменить эту стратегию, — ошибочно, но и придерживаться существующей политики тоже глупо: "Мы должны строить отношения с Россией с учетом того, какая она есть, а не того, какой бы мы хотели ее видеть".

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