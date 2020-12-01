США могут через несколько недель навсегда остановить "Северный поток-2", – ученый из Гарвардского университета
Принятие Конгрессом США законопроекта об оборонной политике страны на 2021 положит конец стремлению Кремля завершить строительство "Северного потока-2". Этот документ могут принять уже через несколько недель.
Об этом заявил доктор из Гарвардского университета, бывший советник по вопросам энергетической безопасности в Госдепе Бенджамин Шмитт, передает ТСН.ua.
Он отметил, что этот документ включает последний пакет санкций США, которые будут распространяться на страховые и компании с технической сертификации, обслуживающих газопровод, а потому его запуск маловероятен.
"Даже если "Газпром" или другие российские фирмы просто согласятся с санкциями и найдут способ медленно завершить строительство трубопровода, возможно, даже без международных страховщиков, маловероятно, что какая-то авторитетная западная сертификационная компания пойдет на санкционный риск, чтобы предоставить такую сертификацию, что позволит ввести проект в действие. Эту позицию подтверждает объявление сертификационной фирмы DNV GL (норвежская компания, которая участвовала в строительстве газопровода – ред.) о сокращении деятельности под влиянием новых санкций против "Северного потока-2", приостановив свою работу над проектом. Это огромный удар по потенциалу введения проекта в действие", – говорит Шмитт.
По его словам, США видят в строительстве российского газопровода угрозу национальной безопасности, связанной с суверенитетом Украины, европейской энергетической безопасностью и противодействием российскому влиянию в Европе.
При этом Шмитт заметил, что Вашингтон рассматривал эту ситуацию со строительством газопровода двояко. "Или проект запустится и будет иметь негативное влияние на национальную безопасность, или его остановят, смягчив эти беспокойства", – отмечает американский эксперт.
Он добавил, что против этого российского проекту выступают как представители демократической, так и республиканской партий. "Оппозиция ("Северному потоку-2" – ред.) сосредоточена на противодействии преступному влиянию России в трансатлантическом сообществе и поддержке национальной безопасности и стратегической стабильности Украины. Поддержка санкций по остановке проекта уже много лет является двухпартийной на Капитолийском холме", – подытожил Шмитт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Санкции США является главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения коснутся более сотни европейских компаний.
Госдепартамент США опубликовал разъяснения, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие судна для строительства "Северного потока-2", но и те, что занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.
В начале года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или в начале 2021, но пока работы не начинались. Наиболее вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". К тому же надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, бесполезны.
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции за работу с проектом "Северный поток-2".
1 декабря издание Bloomberg сообщило, что Россия восстановит строительство "Северного потока-2" после года простоя.
Работы были остановлены после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела ограничительные меры против компаний, которые принимали участие в строительстве газопровода.