В США ополчились на Украину из-за продажи "Мотор Сичи"

Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич".

Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон, который во вторник, 27 августа, приехал в Украину, передает "Радио Свобода".

По его словам, Китай имеет долгосрочную стратегию увеличить свое влияние во все мире. А доступ к украинским технологиям может упростить эту задачу. Он заявил, что не будет обсуждать эту темы с руководством "Сичи", однако считает, что вопрос важен не только для Украины, но и других стран – США, Европы, Японии, Австралии, Канады.

"Речь идет об усилиях Китая использовать положительный торговый баланс этой страны для того, чтобы получить экономические рычаги в разных странах мира, чтобы получить выгоду от оборонных технологий, которые разработали другие страны. Мы в США имеем механизмы, чтобы защитить те наши отрасли, касающихся национальной безопасности. Украина тоже должна рассмотреть такую ​​возможность", – сказал Болтон.

Болтон уклонился от прямого вопроса, против ли он продажи завода. Но намекнул, что правительство Украны "имеет право защищать свою оборонную отрасль и стремиться благосостояния для украинского народа".

При этом Китай, по его мнению, чтобы получить "Мотор Сич", может идти на любые подкупы.

"Мы видели, как Китай работает в ряде стран мира: кажется, что их соглашения содержат очень благоприятные условия финансирования, но чуть позже они оказываются не такими благоприятными. Если говорить прямо, то китайцы пошли на откровенно коррупционных действий во многих странах, чтобы гарантировать коммерческий успех для своих компаний. И думаю, что если борьба с коррупцией является в Украине одним из приоритетов, то последнее, что хотел бы видеть украинский народ, – это еще больше коррупции, которая заходит в страну извне", – подвел итог советник Трампа.

Китай хочет купить технологии "Мотор Сичи" mil.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" (находится в Запорожье) стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

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