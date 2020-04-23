США расследуют, как Кремль помог биржевикам заработать на падении нефти

США и Великобритания пытаются выяснить, могла ли утечка информации о переговорах России с нефтедобывающими странами помочь биржевым спекулянтам заработать сотни миллионов долларов на колебании цен.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США начала проверку возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+, говорится в публикации Bloomberg. Также подозрительные сделки с фьючерсными контрактами изучает Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA).

Источники агентства сообщили, что имена торговцев, нагревших руки на таких сделках, не установлены. Но уже известно, что это не российские чиновники. Тем не менее, у следователей есть основания полагать, что биржевики "нанимают людей со связями в Кремле", чтобы получать инсайды.

Проверка изучает сделки на биржевой группе CME Group. В нее входят Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата и Нью-Йоркская товарная биржа.

Официальные представители CFTC и FCA отказались от комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

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