Главная Новости
23 апреля • обновлено в 13:34
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

США расследуют, как Кремль помог биржевикам заработать на падении нефти

1.8т
Читать материал на украинском

США и Великобритания пытаются выяснить, могла ли утечка информации о переговорах России с нефтедобывающими странами помочь биржевым спекулянтам заработать сотни миллионов долларов на колебании цен.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США начала проверку возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+, говорится в публикации Bloomberg. Также подозрительные сделки с фьючерсными контрактами изучает Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA).

США выясняют роль РФ в заработках биржевиков на падении нефти

Источники агентства сообщили, что имена торговцев, нагревших руки на таких сделках, не установлены. Но уже известно, что это не российские чиновники. Тем не менее, у следователей есть основания полагать, что биржевики "нанимают людей со связями в Кремле", чтобы получать инсайды.

Проверка изучает сделки на биржевой группе CME Group. В нее входят Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата и Нью-Йоркская товарная биржа.

Официальные представители CFTC и FCA отказались от комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
А почему нанимают именно со "связами в кремле"? А не в Белом доме или Саудовской Аравии.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,6 миллиона человек, погибли – более 182 тысяч.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • В ВОЗ озвучили новые тревожные тенденции в связи с пандемией - это надолго.

  • В Италии планируют тестировать средство от подагры для лечения COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги