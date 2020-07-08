В США может начаться волна банкротств из-за пандемии COVID-19, – СМИ

В США может начаться волна банкротств. australiandebtsolvers.com.au

Соединенные Штаты Америки может накрыть волна банкротств из-за пандемии COVID-19.

Об этом говорится в публикации The Mazatlan Post. Издание опубликовало список компаний, которые испытывают финансовые трудности – некоторые уже объявили о банкротстве.

По их информации, в США может закрыться Nissan Motor Co., о банкротстве уже заявили компании Hertz (прокат автомобилей), Comcar (автотранспортная компания с 4000 грузовиков), JC Penny (розничная компания).

Кроме того, авиакомпания Emirates уволила около 30% сотрудников, инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway потеряла около 50 миллиардов долларов, а крупный торговый центр Mall of America перестал выплачивать ипотечные платежи.

Также в публикации говорится, что известные ритейлеры объявили о закрытии магазинов в разных странах: среди них J. Crew, Victoria's Secret, Walgreens и многие другие.

Помимо этого, наблюдаются перебои производства или его полная остановка в Chanel, Hermes, Patek Philippe, Rolex. Закрываются магазины ZARA и Starbucks.

"За пять месяцев эпидемии 780 миллионов человек были в долгах, и десятки тысяч компаний обанкротились, поэтому компания была серьезно заменена. Ожидаются массовые дефолты по ипотечным кредитам, кредитные карты и автокредиты", – говорится в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, приведет к глубоким изменениям в мировой экономике.