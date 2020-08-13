США могут отрезать Беларусь от поставок нефти: в Госдепе заговорили о санкциях

США не исключают введения санкций против Беларуси в связи с ситуацией с выборами. Возможно, речь будет идти о прекращении поставок нефти.

Но решение по этому вопросу еще не принято. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью радио "Радио Свобода", которое опубликовано на сайте Госдепа.

Журналист спросил: "В Евросоюзе говорят о санкциях. Будете ли вы рассматривать их тоже? Будете ли вы думать о прекращении поставок нефти?"

"Я уверен, что мы рассмотрим все эти вещи, и важно определить критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать не только в одностороннем порядке как США, но и в многостороннем формате, чтобы добиться хороших результатов для белорусского народа – будут ли это санкции или решения о поставках продукции? Это все вещи, которые еще предстоит определить", – заявил Помпео

По его мнению, пока еще рано принимать решения, необходимо смотреть, как все уладится в Беларуси в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в правительстве Германии заявили, что во время голосования в Беларуси не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

11 августа в ЕС заявили, что выборы президента Беларуси не были свободными и справедливыми, а в отношении ответственных за полицейское насилие на протестах могут ввести санкции.