В "Слуге народа" сказали, что будет с Гончаруком в случае увольнения

Премьер-министру Алексею Гончаруку в случае его увольнения пока не предложили новую должность, но он останется в команде "Слуг народа".

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

Напомним, монобольшинство Верховной Рады в среду, 4 марта, рассмотрит увольнение Алексея Гончарука с должности премьер-министра. Ожидается, что новым главой правительства станет вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

"Гончарук принял страну в разрухе – с дыркой в бюджете. Кадровых изменений не избежать, но у меня к нему большой кредит доверия. Он остается в команде. Мы своих не бросаем", – сказал Тищенко.

Тищенко сказал, что премьер написал заявление об увольнении "в связи с запросом общества". "У правительства были ошибки, которые общество не может простить. Поэтому мы сегодня эти ошибки исправляем", – объяснил Тищенко.

При этом на просьбу журналиста перечислить достижения премьера за время работы, Тищенко назвал только одно: Гончарук собрал команду.

Тищенко о будущем Гончарука

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук якобы написал заявление о своей отставке с должности главы правительства. Об этом сообщил Telegram-канал "Правда Качури" и опубликовал фото самого заявления.

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