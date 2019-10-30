Запутались? В "Слуге народа" взяли обратно слова о плате за кассовые аппараты

В "Слуге народа" заявили, что электронные РРО для физлиц-предпринимателей будут бесплатными, но за обслуживание будет абонплата порядка 1000 грн в месяц. А потом отказались от своих слов.

Кассовые аппараты в смартфоне обойдутся украинским предпринимателям от тысячи гривень в месяц: такова примерная стоимость обслуживания мобильного приложения Государственной налоговой службы, которое будет доступно к бесплатному скачиванию с 1 января 2020 года. Об этом рассказала представительница "Слуги народа" и один из авторов закона о "тотальной фискализации" Роксолана Пидласа в интервью LIGA.net.

“Рассказы о том, что РРО обойдется предпринимателям в 50-70 тыс. гривен – это точно неправда. Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – порядка 1000 грн в месяц. Даже для ФОП первой группы с оборотом 300 000 грн это не такие большие деньги”, – сказала Пидласа.

Она добавила, что предпринимателей никто не будет заставлять пользоваться приложением ГНС – также можно подключиться к альтернативным вариантам от других поставщиков.

А вот после публикации интервью Пидласа уточнила изданию, что речь об "абонплате" за использование программных РРО от ГНС пока не идет. "Представители Налоговой службы заверили, что вопрос абонплаты даже не рассматривается. Государство возьмет на себя все расходы. Программные РРО будут бесплатными для всех", – отметила Пидласа.

В "Слуге народа" запутались, будут ли брать плату за цифровые РРО

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа заверила, что ФЛП не пострадают от нововведений о кассовых аппаратах.

Министр экономического развития Тимофей Милованов предложил отменить в Украине один из налогов – единый социальный взнос (ЕСВ). А вот другие сборы стоит поднять.

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