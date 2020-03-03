В "Слуге народа" намекнули на новых лиц в Кабмине

В "Слуге народа" заявили, что на министерских должностях хотят видеть людей, у которых есть опыт во власти или в бизнесе.

Там признали, что "просто быть новым – недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то". Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отставка Кабмина

"Мы не отказываемся от философии "новых лиц". Мы говорим, что просто быть новым оказалось недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу, возможно, с управленческим опытом. В сфере государственной власти или бизнеса, или с опытом управления крупными компаниями, крупными объектами", – сказал Корниенко.

Он отметил, что, в отличие от Кабмина, перестановок в комитетах Верховной Рады пока не предвидится.

"Многие руководители комитетов, заместители за это время профессионализировались, не без помощи оппозиции, и нам их жаль отпускать", – сказал Корниенко.

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