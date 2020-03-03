В "Слуге народа" намекнули на новых лиц в Кабмине

В "Слуге народа" заявили, что на министерских должностях хотят видеть людей, у которых есть опыт во власти или в бизнесе.
Там признали, что "просто быть новым – недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то". Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Отставка Кабмина
"Мы не отказываемся от философии "новых лиц". Мы говорим, что просто быть новым оказалось недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу, возможно, с управленческим опытом. В сфере государственной власти или бизнеса, или с опытом управления крупными компаниями, крупными объектами", – сказал Корниенко.
Он отметил, что, в отличие от Кабмина, перестановок в комитетах Верховной Рады пока не предвидится.
"Многие руководители комитетов, заместители за это время профессионализировались, не без помощи оппозиции, и нам их жаль отпускать", – сказал Корниенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным источников OBOZREVATEL, Алексей Гончарук на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 марта может подать в отставку.
Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он опроверг.
Новым премьер-министром может стать нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
По данным соцопросов, 44% украинцев высказались за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком, 37% - против.
Парламентская фракция "Слуга народа" примет решение относительно увольнения премьер-министра Алексея Гончарука или других членов Кабмина после собрания 3 марта.
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