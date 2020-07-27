В "Слуге народа" рассказали, когда откроют первое казино в Украине

Казино в Украине откроют не ранее конца 2020 года и не позже лета 2021-го.

Такой прогноз изданию УП озвучил нардеп фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий.

"Это супер-оптимистический прогноз, что к концу года что-то вообще будет выдано физически. Я думаю, от полугода до года времени. Хотя, как ни странно, уже сбрасывают фото, что где-то в Одессе завозят игровые автоматы в казино. Настолько ожидается закон, что люди уже слишком оптимистично относятся к тому, когда он заработает", – объясняет Заблоцкий.

На вопрос журналиста заработает ли все до следующего лета, нардеп ответил: "Думаю, что да". Также Заблоцкий объяснил, что закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками. Президент может наложить вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.

"Доставились до того, что мы проголосовали за две взаимоисключающие нормы. В одной норме пишет что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая , или Минфин). Очень много людей хотели создать эту комиссию. В пределах проголосованного состав комиссии будет определять налоговый комитет Рады, но я, как член комитета, против", – резюмирует Заблоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон, которым легализовала казино в Украине. Однако его подписание почти сразу заблокировали.

Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене закона о легализации казино в Украине.