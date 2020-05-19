Мораторий на проверки и налоговые скидки: как украинскому бизнесу помогают пережить карантин
На время карантина государство ввело несколько программ поддержки для бизнеса. Они касаются налогов, послаблений по проверкам, социального страхования и арендных платежей.
Об этом говорится в блоге главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, депутат от "Слуги народа" Юрия Аристова на сайте партии.
Чем помогло государство
Мораторий на проверки
Государство ограничила проведение определенных видов проверок. С 18 марта по 31 мая не будут проводить документальные и фактические проверки, кроме тех, которые касаются бюджетного возмещения НДС. Также не будут проверять, правильно ли бизнес платит единый взнос. Но если ваша компания является субъектом хозяйствования с высокой степенью риска, мораторий на проведение проверок все же не будет действовать.
Налоговые каникулы
Если вы нарушили налоговое законодательство в период с 1 марта по 31 мая, штрафы на вас не будут налагаться. Речь идет о несвоевременной или неполной уплате ЕСВ, несвоевременном представлении соответствующей отчетности, нерегистрации или несвоевременной регистрации налоговых накладных по НДС. Налогоплательщикам не начисляется пеня. А начислена, но не выплаченая за этот период пеня подлежит списанию.
Кроме того, с 1 по 31 марта текущего года не начислялась и не выплачивалась плата за землю – земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, а также налог на объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.
Отдельные категории предпринимателей освободили от уплаты ЕСВ
Верховная Рада освободила ФЛП пенсионного возраста от уплаты ЕСВ. Речь идет о пенсионерах, которые ведут независимую профессиональную деятельность. Также освобождаются от ЕСВ и предприниматели, работающие в сфере науки, литературы, культуры, медицины. Это те виды деятельности, где нет злоупотреблений и где не заработаешь миллионных состояний.
Произошли изменения в соцстраховании работников
Многие люди из-за коронавируса стали временно нетрудоспособными. Но если тот или иной работник застрахован, он может получить компенсацию утраченной зарплаты. Речь идет о случаях, когда работник попал в больницу или вынужден пойти на самоизоляцию из-за коронавируса. Такая помощь выплачивается Фондом социального страхования Украины застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до выздоровления человека.
Арендные платежи
Если вы арендуете помещение и осуществляете деятельность, которая была ограничена или запрещена из-за карантина, вы вправе добиваться отмены, отсрочки или переноса уплаты аренды. Для этого нужно ссылаться на соответствующее положение Постановления КМУ №211 от 11.03.2020, которым было ограничено или запрещено осуществление вашей хозяйственной деятельности на время карантина. Чтобы воспользоваться возможностью, предоставленной законом, следует немедленно письменно сообщить арендодателю о намерении воспользоваться освобождением от арендной платы и внести необходимые изменения в договор аренды.
Отсрочка РРО
К 1 августа 2020 года разрешено не применять РРО плательщиками единого налога II-IV групп. Но речь идет только о ФЛП, в которых объем дохода в течение календарного года не превышает лимит в 1 млн грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на период карантина через коронавирус для бизнеса отменили часть налогов, а также ограничили штрафы и проверки.
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ослабил карантинные мероприятия.
Например, Украинская позволили посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.
Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешили работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получили разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и тому подобное.
В Украине налоговая пришла на предприятие с проверкой, так как в период карантина оно изготовило товара меньше, чем позволяют производственные мощности.