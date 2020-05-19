Мораторий на проверки и налоговые скидки: как украинскому бизнесу помогают пережить карантин

На время карантина государство ввело несколько программ поддержки для бизнеса. Они касаются налогов, послаблений по проверкам, социального страхования и арендных платежей.

Об этом говорится в блоге главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, депутат от "Слуги народа" Юрия Аристова на сайте партии.

Помощь бизнесу

Чем помогло государство

Мораторий на проверки

Государство ограничила проведение определенных видов проверок. С 18 марта по 31 мая не будут проводить документальные и фактические проверки, кроме тех, которые касаются бюджетного возмещения НДС. Также не будут проверять, правильно ли бизнес платит единый взнос. Но если ваша компания является субъектом хозяйствования с высокой степенью риска, мораторий на проведение проверок все же не будет действовать.

Налоговые каникулы

Если вы нарушили налоговое законодательство в период с 1 марта по 31 мая, штрафы на вас не будут налагаться. Речь идет о несвоевременной или неполной уплате ЕСВ, несвоевременном представлении соответствующей отчетности, нерегистрации или несвоевременной регистрации налоговых накладных по НДС. Налогоплательщикам не начисляется пеня. А начислена, но не выплаченая за этот период пеня подлежит списанию.

Кроме того, с 1 по 31 марта текущего года не начислялась и не выплачивалась плата за землю – земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности, а также налог на объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

Отдельные категории предпринимателей освободили от уплаты ЕСВ

Верховная Рада освободила ФЛП пенсионного возраста от уплаты ЕСВ. Речь идет о пенсионерах, которые ведут независимую профессиональную деятельность. Также освобождаются от ЕСВ и предприниматели, работающие в сфере науки, литературы, культуры, медицины. Это те виды деятельности, где нет злоупотреблений и где не заработаешь миллионных состояний.

Произошли изменения в соцстраховании работников

Многие люди из-за коронавируса стали временно нетрудоспособными. Но если тот или иной работник застрахован, он может получить компенсацию утраченной зарплаты. Речь идет о случаях, когда работник попал в больницу или вынужден пойти на самоизоляцию из-за коронавируса. Такая помощь выплачивается Фондом социального страхования Украины застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до выздоровления человека.

Бизнес на карантине

Арендные платежи

Если вы арендуете помещение и осуществляете деятельность, которая была ограничена или запрещена из-за карантина, вы вправе добиваться отмены, отсрочки или переноса уплаты аренды. Для этого нужно ссылаться на соответствующее положение Постановления КМУ №211 от 11.03.2020, которым было ограничено или запрещено осуществление вашей хозяйственной деятельности на время карантина. Чтобы воспользоваться возможностью, предоставленной законом, следует немедленно письменно сообщить арендодателю о намерении воспользоваться освобождением от арендной платы и внести необходимые изменения в договор аренды.

Отсрочка РРО

К 1 августа 2020 года разрешено не применять РРО плательщиками единого налога II-IV групп. Но речь идет только о ФЛП, в которых объем дохода в течение календарного года не превышает лимит в 1 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на период карантина через коронавирус для бизнеса отменили часть налогов, а также ограничили штрафы и проверки.