В "Слуге народа" придумали, как пополнить бюджет на $2 млрд без кредитов МВФ

Глеб Иванов Рынки и компании 19:47, 26.06.2020 Обновлено: 20:19, 26.06.2020

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова из фракции "Слуга народа" заявила, что, приватизировав имущество, которое находится в управлении профсоюзов, государство получит около двух миллиардов долларов.

Такое мнение она высказала во время встречи с журналистами в пятницу, 26 июня, сообщает "Укринформ". Политик уточнила, что, в частности, таким имуществом являются здания профсоюзов, гостиницы "Турист", санаторно-курортные комплексы.

"Это все – государственное имущество. Это означает, что, приватизировав его, мы можем получить, если продадим эти комплексы, 2 миллиарда долларов дополнительных доходов в бюджет, не обращаясь за границу за кредитами МВФ, ЕБРР и других структур. У нас это имущество есть, оно просто присвоено структурой, которая не имела на это права", – сказала Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня в сети всплыло скандальное видео Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Поэтому постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась в Верховную Раду с требованием уволить Третьякову с должности за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

В сеть слили инструкцию для "слуг народа" по главным скандалам: что разрешили говорить

По $10 тысяч на "лабутены": Черновол рассказала, какие премии дают следователям и прокурорам в "делах Порошенко"

Порошенко о сокращении армии в Украине: мы не допустим капитуляции!

Зеленський на заході України: "Ми вже робимо"...селфі з постраждалими

Аренду и продажу квартир без риелтора могут запретить: что придумали "слуги народа"