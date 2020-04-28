В "Слуге народа" придумали, как могут работать кафе и рестораны во время карантина

Депутаты Верховной Рады обратились к премьер-министру Украины с просьбой разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов.

Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук во вторник, 28 апреля, в Facebook. Она объяснила, что карантин является небезосновательным. Но владельцы заведений продолжают платить зарплаты работникам, а также налоги и арендные платежи.

Работа кафе во время карантина

"Чтобы действительно помочь ресторанному бизнесу кроме уже имеющихся мер поддержки мы можем дать им возможность спасти себя экономически", – объяснила Кравчук.

Она добавила, что в большинстве городов Украины есть системные заведения с просторными летними площадками, которыми можно безопасно пользоваться при следующих условиях:

ограничение количества посетителей из расчета 1 посетитель на 5 м2 площади;

постоянный контроль температуры персонала и посетителей заведения;

расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга;

за столом может размещаться не более 3 человек;

использования при обслуживании посетителей исключительно одноразовой посуды;

дезинфекция предметов, с которыми контактировал каждый посетитель.

Евгения Кравчук

Евгения Кравчук

Евгения Кравчук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Крещатике, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.

Депутат "Слуги народа" Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.

Ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, открыто работающий во время карантина, попал под шквал критики в соцсетях. Одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.