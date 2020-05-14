"Слуга народа" предложила полностью отменить один из налогов: кого коснется

Депутат фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук предложила снизить ставку НДС с 20% до 7% в стоимости товаров и услуг творческой индустрии – музыки, кино, концертов, а также театров и музеев.

Это снизит цену для потребителей, что должно повысить спрос на такие продукты таких продуктов, сказала Кравчук в комментарии "Гордону". В пример она привела налогообложение в странах Европы.

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"Речь идет об уменьшении уже существующей ставки НДС с 20% до 7%, а в некоторых случаях до нуля для деятельности и продукции в сфере креативных индустрий. Такой НДС существует и в европейских странах. Если, к примеру, кто-то покупает права, музыкальное произведение, оплачивает создание фильма или другого творческого продукта, он может платить не 20% НДС, а 7%, а иногда вообще не платить", – сообщила Кравчук.

Не дополнительный налог

По ее словам, одна из задач нововведения – вывести часть креативной экономики из тени. А ставка в 7% выбрана потому, что уже есть такая льготная ставка НДС и налоговой будет проще администрировать такой налог.

"Мы сейчас вместе с налоговым комитетом разрабатываем базу, какие товары или услуги, какая деятельность будет подпадать под льготное налогообложение. Культурный сбор – это не дополнительный налог, а, наоборот, уменьшение размера налога. Это стимулирует развитие отрасли и выведет ее из тени", – сказала Кравчук.

Хотят выдавать гранты

Она подчеркнула, что легализация креативной индустрии позволит государству более эффективно поддерживать деятелей культуры.

"Мы оцениваем, что в этой сфере вместе с государственными учреждениями (театрами, музеями, библиотеками и так далее) насчитывается один миллион рабочих мест. Только в концертной деятельности – 250 тысяч мест", – пояснила политик.

Нардеп также сообщила, что сейчас разрабатывается система грантов для творческих людей и компаний.

"Мы сейчас собираемся вводить систему грантов и расширить перечень институций, через которые можно получать гранты. Их будет выдавать не только Украинский культурный фонд, но и Госкино или Агентство по туризму. Гранты помогут людям творческим, которые вынужденно не работают, просто продержаться. Это безвозвратная государственная помощь. И мы сейчас в этой сфере меняем законодательство и стараемся не только прописать, кто и как сможет получить деньги, но и чтобы государственные деньги в этой сфере освобождались от налогообложения", – резюмировала Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы обязаны до 1 июня заполнить декларации и заплатить налог за первый квартал. Речь идет о тех налогоплательщиках, кто получает дополнительную прибыль.

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