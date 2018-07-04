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В Швейцарии повторно арестовали активы "Газпрома" из-за Украины

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Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG российского монополиста "Газпром".

"Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза ".

Отмечается, что активы освободили из-под ареста на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, что они находятся за пределами кантона Цуг. Таким образом, акции были вне юрисдикции органа по взысканию долгов.

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"Если бы выполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, "Газпром" снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из-под юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции "Нафтогаза", – резюмировали в украинской компании.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в российской компании заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с Украиной. Это аргументировали тем, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях. В "Газпроме" отреагировали на соответствующее решение.

19 июня суд Великобритании выдал постановление относительно заморозки активов для принудительного взыскания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня российский газовый монополист подал новый иск о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Украину.

Место
Швейцария
Объекты
ГазпромНафтогаз Украинысуд
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