В Швейцарии повторно арестовали активы "Газпрома" из-за Украины

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG российского монополиста "Газпром".

"Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза ".

Отмечается, что активы освободили из-под ареста на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, что они находятся за пределами кантона Цуг. Таким образом, акции были вне юрисдикции органа по взысканию долгов.

"Если бы выполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, "Газпром" снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из-под юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции "Нафтогаза", – резюмировали в украинской компании.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в российской компании заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с Украиной. Это аргументировали тем, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях. В "Газпроме" отреагировали на соответствующее решение.

19 июня суд Великобритании выдал постановление относительно заморозки активов для принудительного взыскания.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня российский газовый монополист подал новый иск о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Украину.