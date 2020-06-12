Хлеб по 13 копеек: в сети вспомнили выпечку СССР

В Советском Союзе выпускали много видов хлеба. Самый дешевый стоил 13 копеек, а сдоба вроде бубликов без мака – 5 копеек.

Об этом в публикации из серии, посвященной различным продуктам, которые были в СССР, написал блогер DизайнOFF на "Яндекс.Дзен".

Хлеб в СССР

1. Хлеб ржаной по цене 16 копеек за буханку.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

2. Хлеб пшеничный, или уже упомянутый белый, по воспоминаниям блогера, стоил 20 копеек буханка.

"Хотя в разных местах пишут по разному, где-то пишут и 28 копеек. Возможно, из-за регионов зависело. Страна то большая. И все продукты делились на 3 пояса. На этикетках везде цена была написана: I пояс, II пояс и III пояс", – уточнил блогер.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

3. Булка 200 гр. По цене 7 копеек.

4. Батон нарезной, весом 400 гр. Был по цене 13 копеек. Этот батон с поперечными полосками все до сих пор тоже помнят.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

5. Батон "Городской" или "Подмосковный", с продольными полосками по цене 18 копеек.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

6. Батон пшеничный по 25 копеек.

7. Хлеб Орловский стоил 18 копеек. Круглый, черный.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

8. Хлеб серый по 20 копеек.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

9. Булка "Калорийная" и "Сдобная" с изюмом, по 10 копеек.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

10. Плюшка "Московская" стоила 20 копеек.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

11. Сдоба "Свердловская" по 11 копеек.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

12. Плюшка с повидлом или маком стоила 8 копеек.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

13. Батон с маком, прекрасно помню тоже. По цене 22 копейки.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

14. Бублик с маком по цене 6 копеек.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

15. Обычный бублик, без мака стоил 5 копеек.

Сколько стоили продукты в СССР DизайнOFF

Как сообщал OBOZREVATEL: