Хлеб по 13 копеек: в сети вспомнили выпечку СССР
В Советском Союзе выпускали много видов хлеба. Самый дешевый стоил 13 копеек, а сдоба вроде бубликов без мака – 5 копеек.
Об этом в публикации из серии, посвященной различным продуктам, которые были в СССР, написал блогер DизайнOFF на "Яндекс.Дзен".
1. Хлеб ржаной по цене 16 копеек за буханку.
2. Хлеб пшеничный, или уже упомянутый белый, по воспоминаниям блогера, стоил 20 копеек буханка.
"Хотя в разных местах пишут по разному, где-то пишут и 28 копеек. Возможно, из-за регионов зависело. Страна то большая. И все продукты делились на 3 пояса. На этикетках везде цена была написана: I пояс, II пояс и III пояс", – уточнил блогер.
3. Булка 200 гр. По цене 7 копеек.
4. Батон нарезной, весом 400 гр. Был по цене 13 копеек. Этот батон с поперечными полосками все до сих пор тоже помнят.
5. Батон "Городской" или "Подмосковный", с продольными полосками по цене 18 копеек.
6. Батон пшеничный по 25 копеек.
7. Хлеб Орловский стоил 18 копеек. Круглый, черный.
8. Хлеб серый по 20 копеек.
9. Булка "Калорийная" и "Сдобная" с изюмом, по 10 копеек.
10. Плюшка "Московская" стоила 20 копеек.
11. Сдоба "Свердловская" по 11 копеек.
12. Плюшка с повидлом или маком стоила 8 копеек.
13. Батон с маком, прекрасно помню тоже. По цене 22 копейки.
14. Бублик с маком по цене 6 копеек.
15. Обычный бублик, без мака стоил 5 копеек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".
Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что, кроме самых простых продуктов, денег мало на что хватало.
Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.
Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".
Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.
Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.
Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.
Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.
"Колбаса по 2,20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.
В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2,20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.