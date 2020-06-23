В сети показали испорченные продукты, которые в Крыму компания выдала сотрудникам

В сети сообщили, что крымская компания "Дружба народов Нова" выдала своим сотрудникам продуктовые пайки с заплесневевшими плавлеными сырками.

При этом деньги за такие "продукты" с людей берут, даже если они от них отказываются. Об этом в Twitter написала блогер Роксолана Крым.

"Вот такие "свежие" и "вкусные" сырки выдала компания ООО "Дружба народов Нова" своим работникам. Срок годности вышел 3 месяца назад, на сыре плесень и мерзкий запах. Конечно, можно отказаться от пайка, однако деньги все равно за него сдерут!", – привела блогер слова людей, которые получили испорченные продукты.

Качество продуктов в Крыму (Фото: Twitter / RoksolanaToday&Крым25%)

Качество продуктов в Крыму (Фото: Twitter / RoksolanaToday&Крым25%)

Качество продуктов в Крыму (Фото: Twitter / RoksolanaToday&Крым25%)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму торговые сети предлагают покупателям "фантастические" скидки в 1-2 рубля, а на многие "акционные" товары они отсутствуют вовсе.

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