В самолете Зеленского установят интернет за 32 миллиона гривен

Компания "Etihad Airways Engineering LLC" с ОАЭ займется улучшением спутникового интернета на борту самолета президента Украины Владимира Зеленского. За такую услугу наше государство выделит ей 32,40 миллиона гривен.

Соответствующий тендер проводил Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи. И 16 ноября он заявил о намерении заключить соглашение с его победителем (Etihad), сообщается в системе ProZorro.

По условиям конкурса, в течение года компания должна модернизировать станцию спутниковой связи, установленную на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA.

Как пишут "Наши Деньги", это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" ГУД, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства. Среди них, конечно, и президент Владимир Зеленский.

Сообщение об объявлении тендера prozorro.gov.ua

Отмечается, что модернизированная станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать на борту доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. А срок гарантийного обслуживания составляет два года.

Примечательно, что тендер смогли провести лишь с третьей попытки. Ранее открытые торги с ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн и 35,00 млн грн не состоялись из-за подачи менее двух тендерных предложений.

Стоимость договора с "Etihad Airways Engineering LLC" оказалась на 15% ниже ожидаемой. Конкурентами этой компании были ООО "Бейнлеуми Украина" Константина Безимьянного и фирма "Eclipse Global Connectivity" (Франция).

Результаты проведения закупки prozorro.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласился дополнительно выделить 10 миллионов гривен на ПЦР-тесты и средства индивидуальной защиты Государственному управлению делами, в ведении которого, в частности, находится "Феофания". Там, как известно, от коронавируса лечится президент Владимир Зеленский.