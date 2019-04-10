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/Рынки и компании

В России возник дефицит популярного продукта: что произошло

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В России возник дефицит салата романо, который используется при приготовлении салата "Цезарь".

Нехватку спровоцировала приостановка Беларусью выдачи сертификатов продукции из санкционного списка, поступающей в республику из третьих стран для реэкспорта в Россию, сообщает РБК.

В частности, Минск был одним из основных поставщиков салата романо после введения Москвой в 2014 году эмбарго в ответ на санкции Запада.

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В Россию через Беларусь поставлялась продукция, выращенная в Иране. Однако, по словам экспертов, реальное происхождение салатов, поставляемых из республики, выяснить сложно.

Российские поставщики заявили, что проблемы с поставкой иранского салата начались примерно десять дней назад. В то же время в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявили: если этот салат был выращен в Иране, то проблем не должно было возникнуть.

Однако, если "иранский" салат на самом деле был выращен в "санкционных странах" и поставлялся транзитом через Беларусь, то это говорит об обоснованности претензий ведомства к Минску.

В России возник дефицит популярного продукта: что произошло

РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору России заявили, что постоянно сталкиваются с попытками ввоза на российскую территорию через Беларусь плодоовощной продукции с недостоверными сведениями о стране ее происхождения.

В связи с этим Минск прекратил сертификацию плодоовощной "санкционной" продукции, которая поступала из других государств, и которая предназначалась для дальнейших поставок Москве.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Салат романо? А чем он лучше ягеля то?
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
как дальше жить? теперь Украина будет шантажировать Россию поставками салата и Россия будет вынуждена, под таким непомерным давлением, отдать Крым Украине, за салат!
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40 tetigistus
40 tetigistus
Враньё. Мы ежами питаемся. В ежах перебоев нет.
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