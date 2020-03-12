Россия внезапно отказалась от ответственности за срыв сделки ОПЕК

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ не была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+. Вследствие этого шага упали цены на сырье и началась "нефтяная война".
По его словам, Москва, напротив, предложила продлить соглашение "как минимум до конца второго квартала или на год", в том числе для того, чтобы не осложнять ситуацию с распространением коронавируса. Об этом Мишустин заявил на заседании российского Кабмина в четверг, 12 марта, передают "РИА Новости".
"Нефтяная война"
"Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли", – добавил Мишустин.
При этом глава правительства повторил слова президента РФ Владимира Путина о том, что низкие цены на нефть и ослабление рубля играют на пользу российской экономике.
"Это создает возможности, прежде всего связаны с программами импортозамещения. Уже это дало свои результаты. Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры для углубления импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве, расширяем возможности для экспорта несырьевых высокотехнологичных продуктов и продукции", – сказал Мишустин.
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