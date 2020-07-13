В России вахтовики устроили бунт на заводе "Газпрома". Видео

В России на Амурском газоперерабатывающем заводе, который принадлежит "Газпрому", произошел бунт вахтовых работников. Несколько месяцев им не платили зарплату.

Люди разгромили офис руководства и другие административные здания. Также на улице они перевернули несколько автомобилей. Об этом сообщила Амурская служба новостей и местные Telegram-каналы.

"Чтобы выплеснуть ярость, не получавшие несколько месяцев зарплату мигранты на Амурском ГПЗ бьют стекла и двери в офисах, ломают кондиционеры, переворачивают машины – в общем, уничтожают любое имущество руководства, которое встречают на своем пути. Остановить их пока не удается. Рабочие завода сообщают, что все работы на стройплощадках прекращены", – говорится в Telegram-канале Readovka.

К заводу приехали полицейские, однако, увидев толпу работников, они развернулись и отступили.

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