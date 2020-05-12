В России укрепился рубль: сколько стоит доллар

Курс рубля в России вторую неделю подряд начал с роста. На Московской бирже во вторник, 12 мая, доллар подешевел на 7 копеек – до 73,35 руб./$.

Стоимость евро упала на 26 копеек – до 79,32 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на 10:30 по киевскому времени. Она советует спекулянтам продавать иностранную валюту. Это происходит на фоне подорожания нефти.

При этом курс валют на бирже очень нестабильный – валюты то дорожают, то дешевеют.

Курс валют в России на бирже

Как сообщал OBOZREVATEL, в России за последнюю неделю рекордно укрепился рубль. Стоимость доллара на Московской бирже снизилась на 2,32 рубля – с 75,74 руб./$ до 73,42 руб./$. Это произошло на фоне подорожания нефти.

Убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд).

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!