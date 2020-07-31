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В России новый обвал рубля: доллар уже дороже 74 руб.

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,8 т.
Курс валют в России

В России в пятницу, 31 июля, продолжился обвал рубля. На торгах на Московской бирже стоимость доллара взлетела выше 74 рублей, а евро превысила отметку в 87 рублей.

По состоянию на 12:40 по киевскому времени американская валюта торговалась по 74 руб./$ (+85 коп.). Котировки евро выросли почти на 1 рубль до 87,66 руб./евро (+99 коп.).

Курс доллара на Московской бирже

Курс доллара на Московской бирже investing.com

Курс евро на Московской бирже

Курс евро на Московской бирже investing.com

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 31 июля:

  • доллар – 73,36 рубля;

  • евро – 86,25 рубля.

Курс валют Центробанка РФ

Курс валют Центробанка РФ cbr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля в России резко упала стоимость рубля. Курс доллара впервые с 18 мая преодолел отметку 73 руб./$, а евро взлетел выше 86 руб./евро – впервые с 2 апреля.

В России вторую неделю подряд падает курс рубля. К примеру, в четверг к доллару он просел сразу до 73,60 коп. (за сутки прибавил 1 рубль). Однако официальным СМИ приходится писать об этом так, чтобы россияне не начали беспокоиться.

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