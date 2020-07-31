В России новый обвал рубля: доллар уже дороже 74 руб.

В России в пятницу, 31 июля, продолжился обвал рубля. На торгах на Московской бирже стоимость доллара взлетела выше 74 рублей, а евро превысила отметку в 87 рублей.

По состоянию на 12:40 по киевскому времени американская валюта торговалась по 74 руб./$ (+85 коп.). Котировки евро выросли почти на 1 рубль до 87,66 руб./евро (+99 коп.).

Курс доллара на Московской бирже investing.com

Курс евро на Московской бирже investing.com

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 31 июля:

доллар – 73,36 рубля;

евро – 86,25 рубля.

Курс валют Центробанка РФ cbr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля в России резко упала стоимость рубля. Курс доллара впервые с 18 мая преодолел отметку 73 руб./$, а евро взлетел выше 86 руб./евро – впервые с 2 апреля.

В России вторую неделю подряд падает курс рубля. К примеру, в четверг к доллару он просел сразу до 73,60 коп. (за сутки прибавил 1 рубль). Однако официальным СМИ приходится писать об этом так, чтобы россияне не начали беспокоиться.