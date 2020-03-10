В России сказали, когда нефть начнет дорожать после обвала

В России считают, что цены на нефть после резкого обвала восстановятся через несколько месяцев. Все это время в Кремле рассчитывают наращивать ее добычу.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает "Интерфакс". Он считает, что российская нефтяная отрасль остается конкурентоспособной.

Добыча нефти в РФ

"Российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе – до 500 тыс. б/с. У нас в мире одни из наиболее низких затрат по добыче нефти, мы конкурентоспособны на рынках. Что касается добычи, думаю, компании сегодня будут пересматривать свои инвестиционные планы и свои объемы производственной программы", – сказал Новак.

По его словам, ситуация на рынке после того, как саудовская компания Saudi Aramco предложила скидку на нефть в $6-8 за баррель, немного успокоилось. Он считает, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. При этом на спрос также продолжает влиять эпидемия коронавируса.

По словам министра, Россия готов апродолжать сотрудничество со странами ОПЕК и не-ОПЕК. "Двери не закрыты", – заявил Новак. По его словам, то, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не продлено с апреля текущего года, не означает, что Россия в дальнейшем не сможет взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК.

"Подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", – сказал Новак.

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