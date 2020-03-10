В России сказали, когда нефть начнет дорожать после обвала

В России считают, что цены на нефть после резкого обвала восстановятся через несколько месяцев. Все это время в Кремле рассчитывают наращивать ее добычу.
Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает "Интерфакс". Он считает, что российская нефтяная отрасль остается конкурентоспособной.
Добыча нефти в РФ
"Российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе – до 500 тыс. б/с. У нас в мире одни из наиболее низких затрат по добыче нефти, мы конкурентоспособны на рынках. Что касается добычи, думаю, компании сегодня будут пересматривать свои инвестиционные планы и свои объемы производственной программы", – сказал Новак.
По его словам, ситуация на рынке после того, как саудовская компания Saudi Aramco предложила скидку на нефть в $6-8 за баррель, немного успокоилось. Он считает, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. При этом на спрос также продолжает влиять эпидемия коронавируса.
По словам министра, Россия готов апродолжать сотрудничество со странами ОПЕК и не-ОПЕК. "Двери не закрыты", – заявил Новак. По его словам, то, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не продлено с апреля текущего года, не означает, что Россия в дальнейшем не сможет взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК.
"Подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", – сказал Новак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК, Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал.
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