В России существенно подешевел доллар: почему так происходит

В России существенно подешевел доллар. На Московской бирже в четверг, 30 апреля, его стоимость упала до 72,70 руб./$, тогда как накануне торги закрылись на отметке 73,01 руб./$.

Евро подешевело до 79,12 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи. Биржевики советуют спекулянтам срочно продавать иностранную валюту.

Почему укрепляется рубль

Очевидно, что рубль, крайне зависящий от мировых цен на нефть, не может дорожать, когда стоимость сырья падает. И это на самом деле так.

По итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб каждый день.

Таким образом российский рубль действительно укрепляется вопреки дешевой нефти. Но делается это за счет "проедания" валютных запасов Кремля.

В Deutsche Bank подсчитали, что если российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель, резервы Фонда национального благосостояния России (ФНД, резервный фонд страны) исчерпаются чуть более чем за два года.

Стоимость доллара на бирже в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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